Аномально-жаркая погода установится в Удмуртии с 15 по 19 мая

В Удмуртии прогнозируют аномально-жаркую погоду с 15 по 19 мая. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической на 7°С и более при норме 10—13°C. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу, завтра в республике установится погода преимущественно без осадков. Ночью воздух охладится до 8-13°С, днем прогреется до 23—28°С. Предварительно, в выходные погода существенно не изменится.

В госкомитете Удмуртии по делам ГО и ЧС напомнили о сохранении высокой пожароопасности лесов и торфяников. С 12 по 18 мая объявлен четвертый класс опасности.