В Ульяновске задержан президент региональной федерации бокса Игорь Орлов

Президент региональной общественной организации «Федерация бокса Ульяновской области» Игорь Орлов задержан силовиками. Об этом стало известно «Ъ-Волга» от источников, близких к правоохранительным органам.

По данным собеседников «Ъ-Волга», следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило в отношении Игоря Орлова уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве (ст. 291.1, при взятке в значительном размере — до четырех лет лишения свободы, при взятке в крупном размере — до 10 лет). По информации источников, Игоря Орлова уже задерживали и допрашивали еще в среду, затем отпустили под подписку о невыезде, в четверг допросы продолжились. Пока обвинение не предъявлено. По словам одного из источников, «все будет зависеть от степени открытости подозреваемого», «не исключено, что дело может быть переквалифицировано в мошенничество».

Игорь Орлов считается «влиятельным бизнесменом» 90-х годов прошлого века. Он владеет компаниями ООО «Универмаг Заволжский», ООО «Грифон» (деятельность по управлению холдингами), а также является совладельцем в равных долях с Русланом Кадермятовым ООО «Вавилон» (розничная торговля), ООО «Грифон-Агро» (оптовая торговля зерном и сельхозкормами), ранее был также совладельцем двух строительных компаний — ООО «Стройтехнологии» и ООО «Рассвет» (обе ликвидированы по решению УФНС), ТОО «Трест» (ликвидировано), ООО «Улпласт» и ООО «Универсам-30» (деятельность стоянок автотранспорта).

С 2016 года Игорь Орлов возглавляет региональную общественную организацию «Федерация бокса Ульяновской области», являясь ее президентом. Кроме того, он является соучредителем и председателем регионального отделения общероссийской общественной организации «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам».

Андрей Васильев, Ульяновск