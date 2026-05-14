Путин заявил о росте промышленного производства на 12% по сравнению с 2021 годом

Объем промышленного производства в России в прошлом году достиг показателя, который на 12% выше уровня 2021-го. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем, о которых я сейчас вскользь только упомянул, все-таки, результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года»,— добавил президент.

Владимир Путин отметил, что Россия не будет «замыкаться в себе». Руководство страны намерено расширять взаимовыгодные альянсы с другими странами. По словам президента, у российской промышленности есть потенциал для обеспечения обороноспособности и наращивания высокотехнологичного экспорта.

Президент призвал сокращать сроки от идеи до конечного продукта в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Для этого, уточнил он, необходимо в том числе уходить от «формального деления компаний» на ОПК и гражданский сегмент. Это позволит стране «оперативно осваивать новые, эффективные решения на производстве».