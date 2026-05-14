Объем госдолга Башкирии почти не меняется второй месяц подряд

Государственный долг Башкирии по итогам апреля составил около 73,18 млрд руб., увеличившись за месяц на 46,8 млн руб.

Данные министерства финансов Башкирии свидетельствуют о стабильных параметрах регионального долга. С 1 марта объем обязательств увеличился на 89,1 млн руб.

Основную массу госдолга — более 36,4 млрд руб. — составляют бюджетные кредиты. Покупателям облигаций республика должна 25,55 млрд руб., банкам — 3,04 млрд руб. Обязательства Башкирии по государственным гарантиям составляют 8,18 млрд руб.

Верхний предел внутреннего долга Башкирии определен в 86,9 млрд руб.

Идэль Гумеров