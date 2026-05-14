Администрация Чайковского нарушила закон при выборе местных перевозчиков

Пермское УФАС признало управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского округа виновным в нарушении закона о защите конкуренции при организации местных пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как установило УФАС, администрация Чайковского без проведения конкурса выдала двоим перевозчикам свидетельства на осуществление пассажирских перевозок по муниципальному маршруту №15 «Центральный» — Адонис — стадион «Центральный» на срок до 2029 года. При этом местные власти нарушили порядок определения перевозчиков, работающих на указанном муниципальном маршруте, создав преимущества определенным организациям.

Пермское УФАС предупредило администрацию Чайковского о необходимости прекратить действие выданных перевозчикам свидетельств об осуществлении перевозок, а также провести новый отбор перевозчиков. В установленный срок предупреждение исполнено не было. Тогда администрации выдали обязательное для исполнения предписание о необходимости прекратить действие выданных перевозчикам свидетельств и провести конкурс по выбору перевозчиков на указанный муниципальный маршрут. Предписание надлежит исполнить до 29 мая.