В Челябинске будут судить экс-работника завода за подкуп и дачу взятки

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 36-летнего бывшего начальника бюро закупки услуг по содержанию и ремонту оборудования филиала одного из заводов. Его обвиняют в нескольких коммерческих подкупах и даче взятки (ч. 6, п. «в», «г» ч. 7 ст. 204, ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2022-2026 годах сотрудник предприятия получил от шести директоров компаний от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Эти средства были вознаграждением за предоставление организациям конфиденциальной информации о стоимости предложений других поставщиков и ценообразовании их услуг. Это помогало компаниям систематически заключать с заводом договоры. Кроме того, сотрудник предприятия обеспечивал своевременную оплату по подписанным с организацией соглашениям. Общая сумма коммерческого подкупа составила свыше 1,4 млн руб.

Кроме того, 2 ноября 2025 года начальник бюро через посредников дал взятку сотруднику полиции, чтобы избежать ответственности за вождение после лишения прав. Водительское удостоверение ему тоже вернули.

Преступления выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Наложен арест на имущество обвиняемого — автомобиль и расчетные счета. Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска