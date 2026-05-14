Саратовская область выделила еще 21 млн рублей на водоснабжение сел

Больше 21 млн руб. дополнительно выделят нескольким районам Саратовской области на модернизацию систем водоснабжения. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

В саратовских селах отремонтируют скважины и водонапорные башни за 21 млн руб.

Так, на средства из резервного фонда регионального правительства капитально отремонтируют скважину в селе Большая Чечуйка Базарно-Карабулакского района. В Екатериновском районе обновят 48-летнюю артезианскую скважину в селе Переезд.

Реконструкция систем водоснабжения 70-80-х годов ждет два населенных пункта Калининского района. В Малой Екатериновке обновят скважину и установят дополнительную водонапорную башню. В хуторе Круглый поменяют 1 км водопроводной магистрали и башню «Рожновского».

Также ремонт сетей и устройство водозабора проведут в селе Подшибаловка Краснопартизанского района. В Ровенском районе отремонтируют кровлю водозабора.

Решения приняты в рамках системной поддержки небольших районов Саратовской области. Ранее на ремонт объектов водоснабжения в селах направили 39 млн руб. Эти средства получат Саратов, Энгельсский и Федоровский районы.

