«АрБат» взорвали дистанционно

Второй Западный окружной военный суд Москвы рассмотрит резонансное уголовное дело о теракте, совершенном в феврале 2025 года в элитном жилом комплексе «Алые паруса». Жертвой украинских спецслужб, использовавших бывших уголовников из Армении, стал создатель добровольческого подразделения «АрБат» и почетный президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Судить будут соучастника преступления, а исполнителя дистанционно подорвали вместе с жертвой противопехотной миной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Мария Летова / купить фото Фото: Федерация бокса ДНР Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Мария Летова / купить фото Фото: Федерация бокса ДНР

В военный суд поступили утвержденные прокуратурой материалы уголовного дела в отношении гражданина Армении Ваража Манукяна. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве он обвиняется в совершении террористического акта организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). По совокупности преступлений ему грозит срок вплоть до пожизненного.

В ходе расследования было установлено, что не позднее марта 2024 года сотрудники украинских спецслужб — СБУ и ГУР Минобороны — решили совершить очередной теракт в России. На этот раз целью был выбран авторитетный боксер из Горловки Армен Саркисян, организовавший добровольческое подразделение из своих земляков — «Армянский батальон» («АрБат»).

Поскольку господин Саркисян, опасавшийся покушений, пользовался усиленной охраной и доверял не многим, разобраться с ним в Киеве решили с помощью других армян. Так и была сформирована группа, в которую среди прочих вошли ранее судимые Вараж Манукян и Паруйр Матевосян, приехавшие в Россию из Армении.

Злоумышленники несколько месяцев следили за жертвой, изучая маршруты передвижения Армена Саркисяна и систему его охраны, решив, что нападение удобнее всего совершить в комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице, где проживал потерпевший. Вараж Манукян, установило следствие, действуя в составе организованной группы, обеспечил Паруйра Матевосяна самодельным взрывным устройством на основе противопехотной осколочной мины МОН-50 (700 г взрывчатки и 1 кг поражающих элементов в виде шариков, уничтожающих все в радиусе 50 м), усиленной дополнительным зарядом пластичного взрывчатого вещества.

Утром 3 февраля 2025 года, находясь в холле ЖК, Паруйр Матевосян сообщил организаторам преступления по телефону, что господин Саркисян приближается к нему в сопровождении охранников. В это время один из соучастников дистанционно привел в действие бомбу, находившуюся у Паруйра Матевосяна. В результате взрыва он и Армен Саркисян погибли, а трое человек получили ранения различной степени тяжести. Ущерб зданию исчислялся десятками миллионов рублей, потраченных на его восстановление.

Изначально считалось, что Паруйр Матевосян являлся террористом-смертником, однако взрывотехническая экспертиза установила, что он лишь переносил СВУ, которое активировали радиосигналом.

Таким образом, исполнителя фактически могли использовать втемную. Уголовное преследование Паруйра Матевосяна было прекращено в связи с его смертью. Вараж Манукян, включенный в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, арестован судом. На днях содержание под стражей ему продлили на полгода, примерно столько же времени потребуется, чтобы вынести по делу приговор.

Расследование в отношении сообщников террористов, которые скрылись за границу, а также их неустановленных кураторов из украинских спецслужб, продолжается. Кроме того, в ходе разбирательства была выявлена целая группировка, организовавшая незаконную миграцию. Ее услугами и воспользовались Вараж Манукян и Паруйр Матевосян, чтобы обосноваться в России.

Николай Сергеев