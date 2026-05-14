Председатель думского комитета по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений и петербурженка Яна Лантратова назначена уполномоченным по правам человека в России. Решение было принято 14 мая, сообщается на сайте Госдумы.

Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека в РФ

Кандидатуру госпожи Лантратовой поддержали большинством голосов — за нее проголосовали 301 депутат. Отмечается, что рассмотрение проходило на конкурентной основе.

Яна Лантратова была выдвинута фракцией «Справедливая Россия» и получила поддержку «Единой России». Помимо нее, на должность претендовали Артем Прокофьев (КПРФ) и Иван Сухарев (ЛДПР).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Татьяну Москалькову, занимавшую пост с 2016 года, за проделанную работу и выразил надежду, что новый омбудсмен продолжит действовать в рамках прежних принципов.

Согласно биографии, Яна Лантратова родилась в Ленинграде в 1988 году. Она окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета по направлению «связи с общественностью» в 2011 году.

Еще во время учебы она вступила в «Молодую гвардию Единой России», а затем возглавила рабочую группу Общероссийского народного фронта по выявлению преступлений против несовершеннолетних. В 2012 году стала членом Совета по правам человека при президенте РФ.

В 2017–2019 годах госпожа Лантратова работала в администрации президента, затем в 2019–2021 годах — в Министерстве экономического развития РФ. В 2021 году она вступила в партию «Справедливая Россия» и была избрана депутатом Госдумы.

