Пожизненный срок и «учет» у психиатра получил саратовец за изнасилования детей

Саратовский областной суд вынес приговорил местного жителя к пожизненному сроку в колонии особого режима за преступления против половой неприкосновенности двух детей (четыре эпизода по ч. 2 ст. 133, два по ч. 1 ст. 119, 45 эпизодов по п. «б» ч. 4 и п. «б» ч. 5 ст. 131, 19 эпизодов по п. «б» ч. 4 и п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно данным следствия, мужчина проживал с саратовчанкой и ее двумя детьми младше 14 лет. С сентября 2021-го по июнь 2025 года он неоднократно применял к детям насилие сексуального характера. Как следует из материалов дела, обвиняемый склонял младшую девочку к интимным контактам, включая непосредственное половое сношение, а также фотографировал ее для порнографических материалов. В адрес ее старшей сестры он высказывал угрозы убийством.

В ходе судебного процесса подсудимый свою вину не признал. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Помимо отбывания срока, мужчине предписано принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра.

Нина Шевченко