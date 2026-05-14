В КБР высадили деревья на 38,2 гектарах

В ходе весеннего лесокультурного сева в Кабардино-Балкарии высадили 38,2 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

В сообщении уточняется, что искусственное лесовосстановление проведено на площади 10,6 га, комбинированное — на 27,66 га. Кроме того, компенсационное лесовосстановление составило 1 га.

«В рамках лесохозяйственных мероприятий специалисты провели агротехнический уход на площади 7 га, в том числе выполнили дополнение лесных культур на 4 га. Подготовка почвы проведена на площади 14,7 га, обработка почвы выполнена на 12,7 га»,— отмечается в сообщении.

Также в регионе в ходе акции «Сад памяти» было высажено 79,6 тыс. саженцев.

Наталья Шинкарева