В Самаре подтоплены 21 приусадебный участок и одна дорога

По состоянию на 14 мая паводковая обстановка в Самарской области сохраняется. В регионе остаются подтопленными 21 приусадебный участок и один участок дороги. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В зоне подтопления находятся десять участков в СНТ «Гидромеханизатор» и одиннадцать — в СНТ «Вишенка» на полуострове Копылово в Комсомольском районе Тольятти. Кроме того, подтоплена дорога, ведущая к городскому пляжу в поселке Гранный в Новокуйбышевске. При этом вода ушла с шести приусадебных участков в СНТ «Гидромеханизатор».

Георгий Портнов