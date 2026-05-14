Яна Лантратова стала уполномоченным по правам человека в РФ

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании 14 мая рассмотрели кандидатуру депутата от Челябинской области Яны Лантратовой на пост уполномоченного по правам человека в РФ. Большинством голосов она назначена на должность, сообщает пресс-служба Госдумы.

Яне Лантратовой 37 лет. Она возглавляет комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Представляет партию «Справедливая Россия».

На пост омбудсмена претендовали три человека: Яна Лантратова, член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев, первый заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Госдумы Иван Сухарев.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме единогласно поддержал кандидатуру Яны Лантратовой на пост уполномоченного по правам человека в РФ. Предыдущие 10 лет должность занимала Татьяна Москалькова.