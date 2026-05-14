Турция взяла ценой

Отдых в Турции подорожал, но все еще остается дешевле курортов Крыма и Сочи. Из-за высокой инфляции в стране за последний год резко выросли цены на транспорт, услуги, отели и рестораны. Эксперты оценивают повышение как минимум в 10%, а некоторые говорят о 30%.

Турция остается самым популярным направлением у россиян. Спрос туда уверенно опережает бронирования на российские курорты, говорит генеральный директор компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Я в данный момент нахожусь в Турции и улыбаюсь, когда слышу о подорожании на 30%. Да нет таких подорожаний. Цены в обычных отелях Турции выросли на 3-5% в евро, а в люксовых и мегапопулярных у россиян — примерно на 7-8%.

Здесь даже никто не говорит о подорожании в 10%, как, например, в Сочи или Анапе.

Наоборот, российский рубль укрепляется по отношению к евро, и сейчас пятизвездочный отель с системой "все включено" стоит €130-150 в сутки за номер, то есть это где-то 10-12 тыс. руб. К примеру, в Сочи или Анапе подобный отель будет стоить порядка 20 тыс. руб. в сутки. Поэтому в 2026 году мы видим рост по той же Турции больше чем на 12%, а по Сочи сейчас наблюдаем падение продаж на 10%. Если дальше российский рубль будет укрепляться и дойдет, например, до 60 руб., то, естественно, все поедут отдыхать в ту же Турцию».

В топе направлений на лето: Египет, Турция, Таиланд, Вьетнам. При этом пляжный отдых на экзотических курортах стал дешевле. В 2025 году средний чек доходил до 195 тыс. руб. за тур, а в 2026-м — чуть больше 180 тыс. руб. И путешественники стали планировать более длительные поездки, отметила PR-менеджер агрегатора Tourvisor Валерия Оломпиева:

«Заявки выросли почти на 10%, при этом стоимость туров уменьшилась на 5%. Это говорит о том, что люди выбирают более разумный по бюджету отдых. При этом количество ночей увеличивается с 8 до 9. Либо россияне выбирают горящие туры, либо стараются брать более бюджетный вариант. Тур в Турцию из Москвы в пятизвездочный отель с перелетом, трансфером, медицинской страховкой и питанием "все включено" обойдется в сумму от 114 тыс. руб. В Египет такой же по составу тур выйдет еще дешевле — от 109 тыс. руб.».

На внутренних российских направлениях эксперты отмечают нулевой рост спроса, а по некоторым — даже падение.

Портал Profi.Travel сообщает, что туристы сокращают количество поездок в год, ограничиваются короткими турами, снижается и глубина продаж. Большинство тянут с решением, куда поехать, до последнего, отмечают в туроператоре «Алеан». По прогнозам, хитом этого летнего сезона станут краткие поездки в соседние регионы, полагают эксперты отрасли.

Светлана Белова