В Ставропольском крае в ДТП с грузовиками погиб человек
В Ипатовском округе Ставропольского края произошло ДТП, в результате которого погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По данным ведомства, утром 14 мая на 61 км автодороги «Преградное — Тахта — Ипатово» водитель «Камаза» не справился с управлением и врезался в стоящих у светофора грузовика «Камаз» и двух седельных тягачей с полуприцепами Iveco. В результате две машины загорелись. Водитель грузовика, который совершил наезд, погиб, а еще один водитель госпитализирован в ипатовскую больницу.