Шанхайская организация стабильности

В глобальной политике и экономике нарастает турбулентность, международные отношения продолжают неуклонно деградировать, а виной тому — стремление США и их союзников сохранить свое доминирующее положение. Об этом коллегам по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на встрече в Бишкеке заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. В ходе мероприятия он также призвал ШОС оперативно реагировать на кризисные явления, затрагивающие интересы ее десяти стран-членов, и посоветовал государствам не хранить сбережения на Западе. С подробностями из Бишкека — специальный корреспондент “Ъ” Елена Черненко.

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Встреча секретарей Совбезов ШОС состоялась в Бишкеке в рамках мероприятий по подготовке саммита организации, который пройдет в столице Киргизии 31 августа —1 сентября и будет приурочен к 25-летию этой важной региональной структуры. Секретари Совбезов стран—членов ШОС (помимо России в нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан) обсудили среди прочего новые предложения по укреплению сотрудничества в рамках организации (в том числе инициативу по созданию в Ташкенте Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотического центра в Душанбе).

Сергей Шойгу же в ходе своего выступления заявил о важности повышения роли и авторитета ШОС в мире, дела в которой, как следовало из его речи, идут не очень здорово.

«В глобальной политике и экономике нарастает турбулентность. Международные отношения продолжают неуклонно деградировать»,— констатировал он. И пояснил, кто в этом, с точки зрения России, виноват: «Первопричина нынешних потрясений — стремление США и их союзников сохранить свое доминирующее положение». Ради этого, по его словам, в ход идут различные методы — от использования военной силы и развязывания торговых войн до провоцирования региональных кризисов, подрывается международное право и система многосторонних институтов.

«Яркий пример политики "двойных стандартов" — украинский кризис. Здесь наша позиция изменений не претерпела. Устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин конфликта, как это не раз подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин»,— напомнил Сергей Шойгу. Украина должна, по его словам, вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам, зафиксированным в Декларации о ее государственном суверенитете от 1990 года. Россия, как подчеркнул он, будет также добиваться международно-правового признания возвращения территорий в ее состав и обеспечения на Украине прав и свобод граждан, в том числе русскоязычных.

«Российские вооруженные силы прочно владеют стратегической инициативой и уверенно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения. С начала текущего года ими было освобождено более 1800 кв. км территории и свыше 80 населенных пунктов. Полностью освобождена территория Луганской народной республики, а в Донецкой под оккупацией ВСУ остается немногим более 15% земель»,— сообщил собравшимся Сергей Шойгу. Власти РФ, по его словам, не отказываются от политико-дипломатических методов урегулирования конфликта, в том числе «от конструктивного посредничества других государств», однако «киевский режим раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться», чему способствует «лицемерная поддержка ведущих европейских стран—членов ЕС и НАТО, которые намеренно затягивают конфликт и накачивают Украину оружием».

Позицию стран ШОС по Украине Сергей Шойгу, наоборот, назвал «сбалансированной». Это действительно так: по принимавшимся по инициативе западных стран Генассамблеей ООН резолюциям с критикой действий России на Украине члены ШОС всегда голосовали либо против, либо воздерживались, либо вообще не голосовали.

Еще одним «примером геополитической авантюры западников» Сергей Шойгу назвал агрессию США и Израиля против Ирана. «Она поставила под удар региональную и международную безопасность. По сути, свела к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также нарушила процесс нормализации отношений между иранцами и их арабскими соседями»,— заявил он, напомнив, что Россия с первых дней конфликта выступила за прекращение боевых действий и мирное урегулирование.

Российская сторона, по словам секретаря Совбеза РФ, убеждена, что ШОС должна без промедления реагировать на кризисные явления, прямо затрагивающие интересы ее стран-членов.

Отчасти ей это уже удается: так, ШОС стала, по сути, единственной крупной региональной организацией, которая выступила с совместным осуждением нападения США и Израиля на Иран. В Тегеране это оценили, но особенно там благодарны России в том числе за то, что она, обладая правом вето в Совбезе ООН, не дает этому органу принимать вносимые рядом стран резолюции антииранской направленности.

«В тяжелых условиях позиция наших друзей видна более четко, чем в обычной ситуации. В условиях, когда наш народ и наша страна столкнулись с агрессией американцев и сионистов, решительная позиция наших друзей — соседней России — как в двустороннем формате, так и на международной арене заслуживает признательности»,— заявил в Бишкеке зампред Совета безопасности Ирана Али Багери Кани (перед началом отдельной встречи с замсекретаря СБ РФ Александром Венедиктовым). По его словам, «решительная позиция России в отношении агрессии США и Израиля на практике показала, что Москва не позволит превратить мир в джунгли, где нет места международному праву». Перед выступлением на общей встрече Али Багери Кани поставил на стол портреты верховного лидера Ирана Али Хаменеи и секретаря Совбеза Али Лариджани, погибших в ходе бомбардировок.

Отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос “Ъ”, что могла бы — помимо заявлений и координации действий на международных площадках — ШОС сделать дополнительно для отстаивания интересов своих стран-членов, Сергей Шойгу рассказал, что в организации сейчас обсуждают соответствующие инициативы. Речь, как следует из его комментария, может идти об оперативном предоставлении гуманитарной помощи, содействии в преодолении последствий ЧС и иной поддержке.

Отдельно Сергей Шойгу остановился на обстановке в Афганистане, которая имеет особое значение для обеспечения безопасности на пространстве ШОС. «Речь прежде всего идет об исходящих с его территории угрозах терроризма и наркотрафика. Кабул, надо отдать ему должное, ведет жесткую вооруженную борьбу с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ.— “Ъ”) — основным идеологическим и политическим соперником движения талибов»,— отметил глава российской делегации, уточнив, что эта группировка насчитывает около 3 тыс. человек. Всего же, по разным оценкам, в Афганистане действует от 18 тыс. до 23 тыс. боевиков, входящих в состав более чем 20 группировок. В 2025 году игиловцы совершили 12 крупных терактов, в которых погибли 40 военнослужащих и 25 гражданских.

Афганские власти, по словам Сергея Шойгу, прилагают существенные усилия и на антинаркотическом треке.

Посевные площади и производство опийного мака с момента прихода к власти талибов сократились более чем на 90%, но из-за тяжелой экономической ситуации около 4 млн человек по-прежнему вовлечены в выращивание наркокультур. «Налицо явная нехватка финансовых ресурсов для нормализации хозяйственной жизни в стране. Одна из причин — блокировка США, Британией и Германией афганских активов»,— заявил Сергей Шойгу, уточнив, что сумма замороженных средств составляет около $10 млрд.

В целом же, как отметил он далее, «западники заморозили около $590 млрд, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану». «Убежден, что все здравомыслящие руководители сделают правильные выводы в отношении хранения национальных сбережений на Западе»,— заявил секретарь Совбеза РФ, обращаясь в том числе явно и к коллегам по ШОС.