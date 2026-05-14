В Прикамье выросло количество миллиардеров

Количество жителей Пермского края, задекларировавших годовой доход свыше 1 млрд руб., выросло по сравнению с 2024 годом почти в три раза — с 12 до 35 человек. В их числе 27 мужчин и восемь женщин, возраст этих людей варьируется от 21 до 75 лет. Об этом сообщает портал «ВКурсе.ру» со ссылкой на данные УФНС по Пермскому краю.

Заработавшие более миллиарда жители Прикамья получили доход преимущественно от операций с ценными бумагами. Самый крупный размер дохода физического лица по итогам 2025 года составил в Прикамье 66,7 млрд руб.

Годовой доход в размере от 500 млн руб. до 1 млрд руб. по итогам 2025 года задекларировали 43 жителя Пермского края. По итогам 2024 года таких физических лиц было 12 человек.

Годовой доход в размере от 100 млн руб. до 500 млн руб.указали 198 жителей региона. Год назад их было 74 человека.