Актер Павел Прилучный передал тольяттинским бойцам генераторы для нужд СВО
Киноактер Павел Прилучный вместе с продюсером Алей Сомкиной закупили технику для военнослужащих Третьей отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной бригады, которая дислоцируется в Тольятти. Они передали бойцам три генератора. В пятницу груз отправится на передовую. Об этом сообщил глава Тольятти Игорь Сухих.
Павел Прилучный приехал в Тольятти на съемки сериала с рабочим названием «Чужой Огород», где он играет роль местного оперативника Дмитрия Огородникова. В связи с этим в городе ограничивали движение транспорта.
Ранее актер неоднократно помогал бойцам СВО с приобретением техники и электроники.