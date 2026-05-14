Актер Павел Прилучный передал тольяттинским бойцам генераторы для нужд СВО

Киноактер Павел Прилучный вместе с продюсером Алей Сомкиной закупили технику для военнослужащих Третьей отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной бригады, которая дислоцируется в Тольятти. Они передали бойцам три генератора. В пятницу груз отправится на передовую. Об этом сообщил глава Тольятти Игорь Сухих.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Павел Прилучный приехал в Тольятти на съемки сериала с рабочим названием «Чужой Огород», где он играет роль местного оперативника Дмитрия Огородникова. В связи с этим в городе ограничивали движение транспорта.

Ранее актер неоднократно помогал бойцам СВО с приобретением техники и электроники.

Георгий Портнов