На заброшенном заводе в Северной Осетии нашли схрон оружия

В Северной Осетии на заброшенном консервном заводе полицейские обнаружили партию боеприпасов, оружия и взрывчатки, которые хранились там в течение 30 лет. Об этом в своем канале в Max сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе проверки бвло изъято шесть предметов, сходных с огнестрельным оружием, 18 тыс. патронов различного калибра и 84 взрывных утройств, в том числе ручные и реактивные противотанковые гранаты, гранатометные выстрелы и запалы.

В сообщении уточняется, что в незаконном обороте оружия подозревается житель Владикавказа. «Предварительно установлено, что еще в 1990 году мужчина на территории принадлежавшего ему складского помещения предприятия оборудовал тайник. За ложной межкомнатной перегородкой он хранил крупный арсенал, о котором больше никто не знал»,— говорится в сообщении. Фигурант заключен под стражу.

