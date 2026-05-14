В Орске на второй этап обновления Центрального парка направят порядка 64 млн рублей

На второй этап благоустройства Центрального парка в Орске направят порядка 64 млн руб. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, этим летом в парке появится новая малая сцена слева от входа. Рядом с теннисным центром выложат тротуарной плиткой новые дорожки и обновят освещение. У колеса обозрения пробурили две скважины для создания современной системы автоматического полива. Готово основание для детской площадки. К лету на ней появится новый игровой комплекс.

«За два этапа благоустройства обновим четверть всей территории парка. Это большой шаг к тому, чтобы сделать любимое место отдыха современным и удобным для всех горожан», — отметил глава Орска Артем Воробьев.

Часть аттракционов и кафе продолжают работать.

Руфия Кутляева