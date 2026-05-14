Племзавод «Пушкинское» допустил новый технический дефолт по своим обязательствам

Нижегородское ООО «Племзавод "Пушкинское"» допустило технический дефолт при выплате 10-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 и погашении первой части номинала. Об этом говорится в материалах Центра раскрытия корпоративной информации.

Компания пропустила выплату купонного дохода по облигациям на сумму более 8,9 млн руб. Кроме того, она не смогла погасить часть номинальной стоимости облигаций в сумме 10 млн руб. в дату окончания купонного периода. Срок технического дефолта истечет 26 мая.

В компании объяснили сложившуюся ситуацию нехваткой оборотных средств. Основной статьей доходов предприятия является выручка от продажи сырого молока.

«С начала этого года на рынке сложилась очень низкая цена на сырое молоко. Падение к прошлому году составило свыше 30%. В результате — резкое падение доходной части. Предприятие в настоящее время вынуждено все средства направлять на проведение посевной кампании»,— говорится в сообщении племзавода «Пушкинское».

Предприятие намерено рассчитаться по обязательствам перед владельцами облигаций в сентябре 2026 года после сбора урожая зерновых и начала его реализации.

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале 2026 года ООО «Племзавод "Пушкинское"» допустило технический и фактический дефолт по выплате 16-го купона и части номинальной стоимости четырехлетнего выпуска облигаций БО-01. В апреле этот выпуск облигаций был полностью погашен.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Племзавод "Пушкинское"» образовано в Нижегородской области летом 2011 года. Конечным бенефициаром компании является предприниматель, депутат нижегородского заксобрания Игорь Гордеев. По итогам 2025 года доходы предприятия составили почти 1,49 млрд руб., выручка — 1,139 млрд руб., чистая прибыль — почти 158 млн руб.

Андрей Репин