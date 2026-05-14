В Тольятти простились с внезапно умершим директором молодежного драмтеатра

В Тольятти скончался директор Молодежного драматического театра Олег Погорелец. Руководитель учреждения культуры умер за день до своего 57-летия. Об этом сообщили представители театра.

Труппа МДТ назвала смерть Олега Погорельца внезапной. В среду, 13 мая, прошло прощание с директором театра.

Помимо административной работы Олег Погорелец был известен как актер, композитор, режиссер-постановщик и ведущий мастер сцены в нескольких театрах, Он также был киноактером: снимался в сериале «Жена олигарха» в роли начальника дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ).

