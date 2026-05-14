В Петербурге 16 мая перекроют центр из-за мотопарада

В центре Санкт-Петербурга 16 мая введут ограничения движения в связи с проведением «Фестиваля #мотоГТО» и открытием мотосезона 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Власти призывают водителей заранее планировать маршрут

Власти призывают водителей заранее планировать маршрут

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Власти призывают водителей заранее планировать маршрут

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

С 00:00 до 23:59 16 мая на ряде участков будет запрещена остановка транспортных средств. Непосредственно перекрытие проезда запланировано с 12:30 до 14:00.

С подробным перечнем улиц можно ознакомиться в разделе «Ограничения движения» на сайте комитета по транспорту.

Карина Дроздецкая

