В Петербурге 16 мая перекроют центр из-за мотопарада
В центре Санкт-Петербурга 16 мая введут ограничения движения в связи с проведением «Фестиваля #мотоГТО» и открытием мотосезона 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.
Власти призывают водителей заранее планировать маршрут
С 00:00 до 23:59 16 мая на ряде участков будет запрещена остановка транспортных средств. Непосредственно перекрытие проезда запланировано с 12:30 до 14:00.
С подробным перечнем улиц можно ознакомиться в разделе «Ограничения движения» на сайте комитета по транспорту.