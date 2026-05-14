Хищение — не обстоятельство

АО «Экономбанк» пытается оспорить сделки по продаже своей недвижимости и ценных бумаг, совершенные в 2014 году. В 2017 году арбитражный суд признал эти сделки законными, однако затем топ-менеджеры банка были осуждены за вывод активов. Банк попытался пересмотреть решение 2017 года по вновь открывшимся обстоятельствам. Но суды первой и апелляционной инстанций ему отказали. Теперь банк обжалует эти отказы в кассационном порядке.

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ Матвей Суслов возглавлял совет директоров Экономбанка с 2013 по 2016 годы

Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрит кассационную жалобу «Экономбанка» на отказ нижестоящих судов. Речь в приговоре идет о сумме около 1 млрд руб. Сделки, которые банк пытается оспорить, в 2014 году заключали председатель правления «Экономбанка» Матвей Суслов с участием начальника юридического управления Андрея Бабича и других граждан, которые затем были осуждены. Так, ООО «СК «ЭкономСтрахование» (сегодня ООО «САВА») заключило несколько договоров купли-продажи и договор мены, по которым банк передал юрлицу недвижимость и паи закрытых паевых инвестиционных фондов. Общая балансовая стоимость переданного имущества составила 858,5 млн руб. Взамен банк получил паи фонда «Земли Подмосковья», реальная стоимость которых по оценке Центрального банка России не превышала 170 млн руб.

В июне 2017 года Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел исковое заявление банка о признании этих сделок недействительными и отказал, указав на согласие обеих сторон на заключение сделок. При этом, как выяснилось уже в уголовном деле, стороны сделок контролировались Матвеем Сусловым и его окружением. Тем не менее суд признал их действительными.

В ходе уголовного разбирательства выяснилось, что упомянутые в арбитражном споре сделки с ООО «СК «ЭкономСтрахование» служили способом хищения имущества банка. В приговоре указано, что эти операции проводились для вывода активов, причем «СК «ЭкономСтрахование» находилась под полным контролем Суслова, а начальник юридической службы «Экономбанка» Андрей Бабич и вовсе представлял интересы «СК «ЭкономСтрахование» как ответчика в арбитражном споре с банком.

Председатель правления банка Матвей Суслов был заподозрен в организации преступной группы и особо крупном мошенничестве, в связи с чем бывший топ-менеджер сел в СИЗО. Всего по делу проходило 14 человек.

Суд установил, что с 2013 по 2016 год из банка систематически выводились активы. Руководство банка выдавало невозвратные кредиты подставным лицам и заменяло ликвидные активы на неликвидные для вывода средств. В результате в банке началась санация, аудиторы Агентства по страхованию вкладов обнаружили массовые махинации и значительную дыру, на покрытие которой Агентством было выделено более 7 млрд руб. Ущерб по доказанным эпизодам уголовного дела составил около 1,6 млрд руб.

В июле 2024 года Волжский районный суд Саратова приговорил Матвея Суслова к 12 годам колонии, его заместителя Дениса Кононова и начальника юридической службы Андрея Бабича к 10 годам, признав виновными в мошенничестве (ч. 5 ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества банка (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и пособничестве в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). В декабре 2024 года Саратовский областной суд снизил сроки до 11,5 и 9,5 лет и переквалифицировал мошенничество на растрату (ч. 4 ст. 160 УК). Однако после возвращения дела из 1-го кассационного суда в конце 2025 года вынес апелляционный приговор и вновь признал всех фигурантов виновными в растрате, но освободил их от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования, который по этим эпизодам истек. Наказание в виде лишения свободы отменено, и Суслов, Кононов и Бабич вышли на свободу. Прокуратура подала кассационную жалобу, заседание по ней назначено на 24 июня 2026 года.

В марте 2025 года банк подал заявление о пересмотре решения арбитражного суда от 2017 года по вновь открывшимся обстоятельствам. Банк указал, что заключение спорных сделок явилось способом хищения имущества банка, не было и не могло быть известно при первом разбирательстве, и этот факт подтвержден вступившим в законную силу приговором.

Настаивая на необходимости отмены убыточных сделок по выводу активов, «Экономбанк» также отметил, что фигурирующее в приговоре ООО «Тендер-С» (единственный учредитель ООО «СК «ЭкономСтрахование») на девяносто процентов принадлежит Александру Суслову, отцу осужденного Матвея Суслова, и на десять процентов — самому Матвею Суслову. То есть сделка фактически совершалась между подконтрольными им лицами. Арест имущества в уголовном деле не восстановил права банка, потому что собственником имущества на текущий момент является ООО «САВА» (ранее ООО «СК «ЭкономСтрахование»), а осужденные освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В мае 2025 года Арбитражный суд Саратовской области отказал в пересмотре своего решения от 2017 года.

Суд посчитал, что банк принимает сам уголовный приговор за вновь открывшееся обстоятельство. Также суд указал, что вопросы цены и оплаты сделок по выводу активов уже изучались в 2017 году, а вина топ-менеджеров банка не отменяет добросовестности ответчика, подконтрольного этим топ-менеджерам. При этом во время заседания суд не исследовал материалы самого гражданского дела 2017 года и не приобщил к делу письменные пояснения банка от 19 мая 2025 года на 13 листах. В деле оказался только последний лист этих пояснений.

Банк подал жалобу в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, который запросил материалы дела 2017 года, но указал в своем постановлении, что фактически суды в арбитражном и уголовном деле исследовали те же обстоятельства, но дали им разную оценку. Иная оценка обстоятельств (в апелляционном приговоре) не свидетельствует о возникновении новых или вновь открывшихся обстоятельств в арбитражном деле. Банк считает, что данный вывод суда неверный, поскольку исследовались не одни и те же обстоятельства, а одни и те же договоры; обстоятельства же их заключения в полном объеме стали известны именно при рассмотрении уголовного дела. Также суд отметил, что добросовестность ООО «СК «ЭкономСтрахование» не опровергнута, а права банка восстановлены арестом имущества в рамках уголовного дела. Банк пояснил, что его права не восстановлены этим, поскольку титульным собственником арестованного имущества является не осужденный, а ООО «САВА» — формально третье лицо, а фактически одна из подконтрольных Матвею Суслову структур.

Теперь «Экономбанк» просит Арбитражный суд Поволжского округа отменить определение первой инстанции и постановление Двенадцатого апелляционного суда. По мнению банка, суды исказили его позицию, так как заявитель ссылался не на сам приговор, а на установленные приговором факты притворности сделок и обстоятельства оплаты по договорам не денежными средствами, а ценными бумагами. Истец также подчеркивает факт подконтрольности ООО «СК «ЭкономСтрахование» осужденному Матвею Суслову, организовавшему искусственное поддержание стоимости неликвидного имущества.

Банк просит суд выяснить, законно ли и непротиворечиво ли наличие двух судебных актов с прямо противоположными выводами о действительности сделок, которые оказались способом хищения имущества. Авторы жалобы также просят окружной суд оценить, справедливо ли, что осужденные освобождены и от наказания, и будут пользоваться похищенным имуществом.

В апреле 2026 года Арбитражный суд Поволжского округа дважды отложил рассмотрение кассационной жалобы банка. Спор изучит коллегия в составе Ильсура Нагимуллина, Эльмиры Королевой под председательством Эдуарда Галлиулина.

Никита Маркелов