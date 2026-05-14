«Биннофарм Групп» провела первую фармацевтическую олимпиаду

«Биннофарм Групп» подвела итоги первой фармацевтической онлайн-олимпиады, объединившей около ста будущих провизоров, фармацевтов, химиков и биотехнологов. По итогам научного соревнования призерами стали 14 студентов.

Олимпиада стала для «Биннофарм Групп» новым форматом взаимодействия с молодыми специалистами и профессиональным сообществом. 30 тестовых заданий и восемь практико-ориентированных задач решали в течение дня участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска, Томска, Уфы и Еревана. Первое место разделили три студента, второе — пять, и третье место — шесть человек.

«„Биннофарм Групп“ провела фармацевтическую олимпиаду впервые, для компании важно вовремя замечать молодых, талантливых специалистов на раннем этапе их профессионального пути. Мы рассматриваем такие проекты как часть кадровой стратегии. Олимпиада позволяет увидеть, как участники подходят к решению практических задач, работают с комплексными кейсами и принимают нестандартные, но при этом реалистичные решения. Именно такие компетенции сегодня востребованы в фармацевтической индустрии», — поделилась директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко.

Задания для олимпиады разрабатывали и оценивали действующие химики, химики-аналитики, технологи и инженеры по валидации R&D-центра и производственных площадок «Биннофарм Групп» Москвы и Подмосковья. Кейс-блок был сформирован на основе реальных задач фармацевтической отрасли. Участникам предстояло оценить риски при нарушении условий хранения лабораторных реактивов и предложить корректные действия, проработать подходы к асептическому производству вакцин с учетом требований к равномерности дозирования. Также студенты проанализировали возможные источники примесей, подобрали аналитические методы контроля состава, а также разобрали производственные отклонения и кейсы из практики фармаконадзора, включая поиск причин пропуска дефектной продукции и разработку корректирующих мер.

В Олимпиаде приняли участие студенты из Российского университета медицины, Российского университета дружбы народов, Росбиотеха, Российского химико-технологического университета, Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, Казанского национального исследовательского технологического университета, Башкирского, Северного и Сибирского государственных медицинских университетов, а также Ереванского государственного университета.

