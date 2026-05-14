Родители из Башкирии вошли в топ-3 самых заботливых в Поволжье

Республика заняла третье место среди регионов Поволжья по спросу на цифровые услуги по присмотру за детьми. Выше в рейтинге только Самарская и Саратовская области, также в «пятерке» — Татарстан и Оренбуржье. Особый интерес подобные сервисы привлекают перед сезоном каникул, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенную статистику абонентов.

Родителям важно знать местоположение ребёнка, уровень заряда его телефона, баланс на счету, подключенные приложения и подписки. Специальные онлайн-сервисы позволяют решать эти вопросы без лишних звонков.

Как показывают большие данные оператора, в Башкирии за детьми в Сети чаще приглядывают отцы. На мужчин приходится 57% подключений таких услуг, тогда как доля мам составляет 43%. При этом в 35% случаев решения для безопасности детей выбирают родители в возрасте от 35 до 44 лет. Вторую строчку занимают люди 45–54 лет с долей 27%. Нередко услугой пользуются бабушки и дедушки: 15% пользователей составляют представители поколения 55–64 лет.

Спрос на детский онлайн-мониторинг возрастает, когда дети начинают больше времени находиться на улице. Аналитика прошлого года подтверждает сезонность спроса: всплески активности стабильно приходятся на тёплое время года и начало школьных каникул в марте, июне и октябре.

«В современном мире особое родительское внимание необходимо не только в часы детских прогулок, но и в свободное время дома. Наше комплексное решение "Родительский контроль" покажет, где находится ребенок и заряжен ли его телефон, а встроенные фильтры защитят от опасного контента, случайных платных подписок и спама. Подключить услугу можно сразу после покупки сим-карты в удобной для себя точке: в интернет-магазине, в фирменном салоне, в крупной торговой сети — "Магните", "Ленте", "Пятерочке" или "Монетке"», — рассказал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

