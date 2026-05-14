В Пензенской области с 15 мая отменен дистанционный формат обучения

С завтрашнего дня школьники и студенты Пензы возвращаются в учебные заведения. Дистант с 15 мая отменяется, сообщили в региональном минобре.

Дистант в Пензе отменен с 15 мая

Фото: министерство образования Астрханской области Дистант в Пензе отменен с 15 мая

На удаленное обучение школьники и студенты вузов и колледжей Пензы, Заречного, Нижнеломовского и Сердобского районов перешли 7-8 мая и 12-14 мая. Онлайн получали знания также и ученики двух школ в Засечном — имени Ермина и имени Лермонтова.

Оперштаб Пензенской области принял решение о переводе школьников и студентов на дистанционное обучение в связи с повышенной угрозой беспилотной и ракетной опасности.

Марина Окорокова