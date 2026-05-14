На время ПМЭФ три магистрали на юге Петербурга закроют для грузовиков

С 2 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге введут запрет на движение грузового транспорта массой более 3,5 тонны по трем крупным магистралям на юге города: Пулковскому и Петербургскому шоссе, а также Витебскому проспекту. Ограничения связаны с проведением Петербургского международного экономического форума, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запрет будет действовать круглосуточно

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Запрет будет действовать круглосуточно

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Запрет будет действовать круглосуточно — с 00:00 2 июня до 23:59 6 июня. Под ограничения попадают: Пулковское шоссе от Волхонского шоссе до Дунайского проспекта, Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе и Витебский проспект от Московского шоссе до Петербургского шоссе.

Напомним также, что на участке КАД между Софийской улицей и Ропшинским шоссе с 2 по 6 июня для всех видов транспорта закроют доступ на площадки отдыха для водителей.

Кирилл Конторщиков