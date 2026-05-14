Руководитель управления департамента городского хозяйства Тольятти не смогла оспорить приговор

Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Самарского областного суда не нашел оснований для оправдания руководителя управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства администрации Тольятти Алсу Кумуковой по делу о халатности. Приговор Центрального районного суда Тольятти оставлен без изменений, он вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд признал руководителя управления виновной в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Она недобросовестно и небрежно отнеслась «к службе и обязанностям по должности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан (в том числе несовершеннолетних), а также интересов общества и государства».

Согласно материалам дела, с 13 ноября 2023 года по 18 января 2024 года Алсу Кумукова «не исполнила возложенные на нее обязанности по обеспечению отсутствия безнадзорных животных на территории эпизоотического очага (бешенство)». Она не организовала и не обеспечила выдачу заказ-наряда на отлов животных без владельца в пунктах, признанных неблагополучными по бешенству. Бездействие руководителя создало условия для наступления общественно опасных последствий: не обеспечена защита населения от нападения собак без владельцев и причинения вреда их здоровью в виде заражения бешенством, а также последующего распространения заболевания.

В результате безнадзорные собаки нанесли повреждения ряду лиц. Центральный районный суд Тольятти назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Но от его отбывания ее освободили в связи с истечением сроков давности.

Защитник осужденной подала апелляционную жалобу с просьбой отменить приговор суда и вынести оправдательный приговор.

Руфия Кутляева