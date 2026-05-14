В Челябинске трех человек задержали по подозрению в продаже чужих данных

Управление ФСБ РФ по Челябинской области задержало трех местных жителей по подозрению в незаконном использовании, сборе и хранении персональных данных (пп. «а», «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Им может грозить наказание вплоть до лишения свободы на шесть лет, сообщает пресс-служба УФСБ РФ.

Установлено, что с декабря 2019-го по 14 мая 2026 года подозреваемые, являющиеся владельцами telegram-каналов, действовали по предварительному сговору и продавали персональные данные россиян. Информацию они получали от должностных лиц государственных структур.

По данным регионального управления СК РФ, на местах жительства подозреваемых прошли обыски. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

