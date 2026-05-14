В Башкирию привезли еще шесть зубров

В Мурадымовское ущелье привезли еще шесть зубров — пять самок и один самец, сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. Животных доставили из Беловежской пущи компании GRASS и RWB, отметил он.

По словам руководителя региона, сейчас популяция зубров в республике насчитывает 31 особь», в том числе несколько телят, которые родились в Башкирии. Планируется, что к 2030 году их численность в республике достигнет 50, анонсировал глава.

Радий Хабиров подчеркнул, что завоз белорусских зубров в Башкирию — «это не блажь», а важнейшая государственная задача по сохранению биологического разнообразия и «долг матушке-природе». Зубры оказались на грани вымирания по вине человека. В начале XX века их полностью истребили в дикой природе. «Советский Союз стал одним из мировых центров по восстановлению вида, и сегодня мы продолжаем это большое дело», — отметил руководитель региона.

Он напомнил, что Башкирия— единственный регион страны, где «зубры беловежской линии живут на вольной территории», и их можно увидеть своими глазами.

Майя Иванова