Администрацию Ижевска обязали выкупить тепловой пункт за 20 млн рублей

Арбитражный суд Удмуртии обязал администрацию Ижевска выкупить центральный тепловой пункт (ЦТП) по цене свыше 20 млн руб. для обеспечения водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Собственник центрального теплового пункта ЦТП в мае 2024 года уведомил администрацию о выводе из эксплуатации сооружение на улице Ильфата Закирова, 18б. В апреле 2025 года Арбитражный суд Удмуртии установил, что муниципалитет не предпринял мер для выкупа или аренды объекта, и признал бездействие мэрии незаконным.

Сделка так и не была проведена, тогда истец обратился с иском о понуждении администрации к заключению договора купли-продажи. Выкупная стоимость объекта — выше 20 млн руб. Суд удовлетворил требования истца. решение в законную силу не вступило.