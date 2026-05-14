Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре 15 мая состоится концерт «Волжская мелодия» на Софийской набережной

В пятницу, 15 мая, с 18:00 (MSK+1) до 19:30 пройдет концерт «Волжская мелодия» на Софийской набережной (четвертая очередь набережной реки Волги). Об этом сообщает администрация Самары.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Концерт посвящен Году единства народов России, 175-летию Самарской губернии и 440-летию города Самары. В мероприятии примут участие Самарский концертный духовой оркестр, воспитанники детского музыкального театра «Задумка», артисты и творческие коллективы Самары.

Программа включает известные оркестровые произведения, мелодии и песни о России, величественной Волге и Самаре. Вход на концерт свободный.

Руфия Кутляева