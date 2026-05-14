В Самаре 15 мая состоится концерт «Волжская мелодия» на Софийской набережной
В пятницу, 15 мая, с 18:00 (MSK+1) до 19:30 пройдет концерт «Волжская мелодия» на Софийской набережной (четвертая очередь набережной реки Волги). Об этом сообщает администрация Самары.
Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ
Концерт посвящен Году единства народов России, 175-летию Самарской губернии и 440-летию города Самары. В мероприятии примут участие Самарский концертный духовой оркестр, воспитанники детского музыкального театра «Задумка», артисты и творческие коллективы Самары.
Программа включает известные оркестровые произведения, мелодии и песни о России, величественной Волге и Самаре. Вход на концерт свободный.