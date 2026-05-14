На Ставрополье капремонт восьми детсадов планируют завершить к 1 сентября

В Ставропольском крае до 1 сентября 2026 года планируется завершить капитальный ремонт в восьми детских садах. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своих соцсетях.

По словам губернатора, работы ведутся с прошлого года, а помимо ремонта школ были включены дошкольные образовательные учреждения. Ремонт уже проводится в детсадах села Винсады Предгорного округа, села Тищенское и станицы Новотроицкая Изобильненского округа, сел Чернолесское и Новоселицкое Новоселицкого округа, а также городов Новопавловск, Ставрополь и Пятигорск. Как отметил господин Владимиров, ремонт затронет все элементы зданий: от укрепления фундамента, замены крыши, окон, дверей и коммуникаций до отделочных работ и обновления мебели и оборудования.

Отмечается, что количество ремонтируемых садиков ежегодно увеличивается. Как указал глава региона, в прошлом году их было всего три. В планы на ремонт в следующем году включили девять учреждений.

Константин Соловьев