Жители Дона накопили 41 млрд рублей просрочки по розничным кредитам

Просроченная банковская задолженность по розничным кредитам (исключая ипотеку) в Ростовской области по состоянию на конец марта 2026 года составила 41,1 млрд руб. Рост показателя за первый квартал текущего года составил 0,8% (за 2025 год — 22%). Данные «Ъ-Ростов» сообщили в коллекторском агентстве «Долговой консультант», проанализировав статистику ЦБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По объему просроченной (свыше трех месяцев) банковской задолженности в рознице Ростовская область занимает второе место в Южном федеральном округе после Краснодарского края. На Кубани на 1 апреля 2026 года размер неуплаченных в срок кредитов составил 75,2 млрд руб., рост с начала года — 2,5% (рост за 2025 год — 32,5%). На третьем месте — Волгоградская область, где просрочка на начало апреля достигла 20,3 млрд руб., снизившись с начала года на 0,1% (рост за 2025 год — 17,3%).

Что касается доли просроченной задолженности в общем портфеле долга по розничным кредитам в ЮФО, то в Ростовской области просрочка составляет 10,24% от всех банковских долгов в рознице. Лидирует по Югу России Адыгея — 11,89%, на втором месте — Краснодарский край (10,84%), на третьем — Астраханская область (10,81%).

В целом Южный федеральный округ по итогам первого квартала 2026 года стал лидером среди федеральных округов России по росту просроченной задолженности по розничным кредитам. За первые три месяца текущего года показатель вырос на 1,7% и составил 164,1 млрд руб.

Согласно аналитикам агентства «Долговой консультант», за 2025 год «просрочка» в рознице по регионам Юга России выросла на 27,4% и на 1 января 2026 года составляла 164 млрд руб. Общая задолженность по розничным кредитам на 1 апреля текущего года в ЮФО составила 1,61 трлн руб., доля неуплаченных в срок кредитов составила 10,17% (третье место после СКФО и СФО).

В целом по России с начала этого года просроченная банковская розничная задолженность показывает снижение. В феврале-марте, по данным «Долгового консультанта», совокупно она сократилась по стране на 11 млрд руб. (-0,8% к январю 2026-го) после всплеска неплатежей в январе (+1,2% к декабрю 2025-го).

По словам генерального директора «Долгового консультанта» Дениса Аксенова, пока преждевременно отмечать, что сокращение объема проблемных долгов на балансах банков принимает какой-то устойчивый характер.

«Доля просроченной задолженности в общем портфеле в 10% некритична. Однако реальный объем неплатежей в рознице с учетом проданных на баланс коллекторских организаций кредитов оценочно больше в полтора-два раза статистических банковских 1,44 трлн руб.», — резюмирует господин Аксенов.

По данным коллекторского агентства, наибольший накопленный объем неплатежей на 1 апреля 2026 года сохраняется у жителей Москвы (127 млрд руб.), Московской области (114,8 млрд руб.), Краснодарского края (75,2 млрд руб.), Тюменской области (54,9 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (52,8 млрд руб.).

Дмитрий Михеенко