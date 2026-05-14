Экс-глава ООО «Газпром газораспределение Самара» поборется за место в губдуме

Виталий Коротких, ранее возглавлявший ООО «Газпром газораспределение Самара», подал документы для участия в праймериз «Единой России». Об этом сообщается на сайте ЕР.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Виталий Коротких (справа)

Виталий Коротких намерен баллотироваться в региональный парламент от Жигулевской территориальной группы № 17. Соперниками экс-депутата на предварительном голосовании станут председатель профкома «Тольяттиазота» Дмитрий Назин, директор школы №7 из Жигулевска Кирилл Алмин, пенсионерка Людмила Пастухова, командир отделения войсковой части 3526 Артемий Степанов и глава ООО «Жигулевское автотранспортное предприятие» Михаил Хохлов.

Господин Коротких представлял Жигулевский одномандатный округ в Самарской губернской думе с 2011 по 2021 год. На данный момент он является индивидуальным предпринимателем.

Георгий Портнов