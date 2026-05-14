Экспорт мороженого из Омской области вырос на треть за I квартал 2026 года

По итогам января-марта 2026 года предприятия Омской области экспортировали 215,4 т мороженого. Общая стоимость реализованной партии превысила 129 млн руб., сообщает Сибирское таможенное управление.

По данным ведомства, в сравнении с аналогичным периодом 2025 года весовой объем поставок вырос более чем на треть. Большая часть товара была отправлена на территорию Казахстана и Белоруссии.

Всего из регионов Сибирского федерального округа (СФО) таможенники за первый квартал этого года оформили на экспорт 620 т мороженого и пищевого льда на сумму около 267,4 млн руб. Это сопоставимо с объемами поставок за тот же период прошлого года. Уточняется, что Омская область экспортирует 35% от всего объема поставок среди регионов СФО.

Александра Стрелкова