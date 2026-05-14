В Перми запустили новый проект по переработке плазмы крови

На базе НПО «Микроген» в Перми запущена новая производственная линия по переработке плазмы крови мощностью 100 тонн в год. Как сообщает ГК «Ростех», реализацией проекта занимается холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию). В 2027 году на линии начнется выпуск растворов для внутривенных и внутримышечных инъекций, включая востребованные системой здравоохранения иммуноглобулины и альбумин человека. «Ввод в эксплуатацию нового участка увеличит общий объем переработки плазмы на предприятиях холдинга до 357 тонн, что обеспечит около 40% потребности российского рынка в иммуноглобулинах и альбумине»,— отметил заместитель гендиректора «Ростеха» Александр Назаров.

На новом участке осуществляется полный цикл производства иммуноглобулинов. В том числе здесь освоен выпуск препаратов, созданных на основе собственной технологии производства иммуноглобулинов класса G для внутривенного введения, патент на которую был выдан компании НПО «Микроген» в 2023 году. Среди них — первый отечественный иммуноглобулин против гепатита В.

Холдинговая компания «Нацимбио» основана в 2014 году ГК «Ростех» для развития российских фармацевтических производств, специализирующихся на разработке и выпуске иммунобиологических лекарственных препаратов. В управлении компании находятся два крупных производителя — НПО «Микроген» и «ФОРТ». Консолидированный продуктовый портфель холдинга включает более 150 лекарственных препаратов.