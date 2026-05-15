Колобок на запястье, аленький цветочек на шее

Сюжеты, позаимствованные из знакомых всем с детства сказок и мифов, народных или пересказанных именитыми литераторами, имеют в российском декоративно-прикладном искусстве давнюю традицию. Еще в конце XIX века на волне интереса к национальной культуре и вошедшему в моду историзму на ковшах и в настольных часах материализовались фактурные богатыри, на портсигарах и шкатулках изображали грифонов и птиц-предсказательниц — Сирин и Алконост.

Последние несколько лет подобная тенденция очевидно прослеживается и среди отечественных мастеров XXI века. Причем нынешние ювелиры, свободные от строгостей аристократического этикета и привыкшие к художественному самовыражению не без постмодернисткой иронии, более свободны в переосмысливании сказочных сюжетов именно в украшениях.

Где берет свое начало эта нынешняя «сказочная» тенденция? Устанавливать точную хронологическую точку ее отчета не беремся, но ее символическим запуском можно считать громкую премьеру настольных часов «Лукоморье», совместный проект ювелира Ильгиза Фазулзянова и часовщика Константина Чайкина, явленные публике весной 2022 года в Музее современной истории Москвы.

Этот объект декоративно-прикладного искусства из горячей эмали, десятков поделочных и драгоценных камней и высокой инженерии со сложнейшим механизмом с цепной цилиндрической индикацией времени высотой в 47 см и весом в 16,4 кг вместил в себе всех персонажей из предисловия стихотворной поэмы: сидящих на ветвях развесистой кроны дуба ученого кота и русалку, выходящих из волн богатыря и его витязей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы «Лукоморье», Konstantin Chaykin х Ilgiz F. Часы «Лукоморье», Konstantin Chaykin х Ilgiz F. Часы «Лукоморье», Konstantin Chaykin х Ilgiz F. Часы «Лукоморье», Konstantin Chaykin х Ilgiz F. Часы «Лукоморье», Konstantin Chaykin х Ilgiz F. Следующая фотография 1 / 5 Часы «Лукоморье», Konstantin Chaykin х Ilgiz F. Часы «Лукоморье», Konstantin Chaykin х Ilgiz F. Часы «Лукоморье», Konstantin Chaykin х Ilgiz F. Часы «Лукоморье», Konstantin Chaykin х Ilgiz F. Часы «Лукоморье», Konstantin Chaykin х Ilgiz F.

На стыке 2022–2023 годов в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге прошла выставка «Русский эпос в камне». В стенах, где как раз экспонируются старинные ювелирные произведения на национальную тему дореволюционных фирм Фаберже, Хлебникова, Овчинникова, Сазикова и прочих, впервые показали коллекцию скульптур камнерезной студии «Святогор» из Екатеринбурга из собрания Фонда семьи Шмотьевых. Интерес к изображениям Бабы-Яги, Змея Горыныча, Снегурочки, Кощея Бессмертного и Царевны-Лебедь, искусно воплощенным в разнообразных поделочных и полудрагоценных камнях, был столь велик, что выставку продлевали дважды.

В августе 2023 года Константин Чайкин представил наручные часы «Колобок» — впервые в его антропоморфной коллекции «Ристмоны» появился персонаж из русской сказки и был благосклонно принят не только на родине, но и среди европейцев. Год назад бренд Konstantin Chaykin перевыпустил национального героя в обновленном образе и объявил, что его мануфактура будет выпускать по 100 механических «Колобков» в год.

С масштабной тематической выставки, устроенной в Историческом музее в Москве осенью 2023 года, заявил о себе рожденный в недрах корпорации АЛРОСА ювелирный бренд Posie, представив коллекцию «Волшебные сказки». Тиару «Шапка-невидимка», колье «Аленький цветочек», браслет «Стрела царевны» и еще пять навеянных сказочными предметами украшений для бренда создал приглашенный дизайнер Михаил Барышников. Этот оммаж с серьезными, инвестиционного толка драгоценными камнями, специально разработанными новыми огранками и искусным паве, вывел национальную мифологию на уровень high jewellery, и с того момента покатились сюжеты из русских сказок по разным брендам, словно «яблочко по тарелочке».

Само название бренда Russkaya Skazka всегда подразумевало, что в его арсенале непременно будут украшения, интерпретирующие данное понятие. Правда, креативный директор Петр Аксенов в первую очередь сосредоточился на современных вариациях драгоценностей придворных ювелиров, но и о русских сказках вовсе не забывал — серебро, золото, топазы, сапфиры и жемчуг здесь ему в помощь. Тиара Princess Swan отсылает к царевне из «Сказки о царе Салтане» Пушкина, брошь Izbushka напоминает о лесном прибежище Бабы-Яги, серьги в виде стрел Arrows намекают на судьбоносную стрелу, что выпустил из лука Иван-царевич.

Демократичную в исполнении брошь «Избушка на курьих ножках» из серебра и фианитов можно найти и в обширной коллекции бренда Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фигурка, «Святогор» Фигурка, «Святогор» Фигурка, «Святогор» Фигурка, «Святогор» Часы «Колобок», Konstantin Chaykin Тиара «Шапка-невидимка», Posie Колье «Аленький цветочек», Posie Браслет «Стрела царевны», Posie Кольцо, Posie Браслет, Posie Брошь Izbushka, Russkaya Skazka Брошь, Russkaya Skazka Брошь, Russkaya Skazka Серьги Arrows, Russkaya Skazka Брошь «Избушка на курьих ножках», Sokolov Следующая фотография 1 / 15 Фигурка, «Святогор» Фигурка, «Святогор» Фигурка, «Святогор» Фигурка, «Святогор» Часы «Колобок», Konstantin Chaykin Тиара «Шапка-невидимка», Posie Колье «Аленький цветочек», Posie Браслет «Стрела царевны», Posie Кольцо, Posie Браслет, Posie Брошь Izbushka, Russkaya Skazka Брошь, Russkaya Skazka Брошь, Russkaya Skazka Серьги Arrows, Russkaya Skazka Брошь «Избушка на курьих ножках», Sokolov

Стрелы Ивана-царевича из бриллиантов огранки «багет» украшают широкий браслет-манжету Dzhanelli с изображением кувшинок на болоте из горячей эмали и изумрудов — это украшение первое из будущей серии, которую художник-ювелир Диана Джанелли планирует посвятить русским сказкам.

Образ временно обитающей на болоте Царевны-лягушки материализован в одноименной коллекции под названием бренда из Roman Nikonov. Изящная лягушачья голова в короне, со стрелой или без оной, является главным стилеобразующим элементом в кольце, подвеске и серьге-каффе. Образ еще одного волшебного персонажа из белого золота и бриллиантов — Щуки, которая исполняла желания Емели-дурака,— узнается в линии украшений «По щучьему велению».

Даже в Unforgettable Green, новых часах Константина Чайкина, совместной модели со швейцарским часовым брендом Louis Erard x Konstantin Chaykin, два круглых индикатора напоминают лягушачьи глаза, а центральная стрелка выполнена в виде стрелы от лука. Кстати, русское неофициальное название часов — «Нежабываемая».

В своих настольных часах ювелирная мануфактура Alexander Rudnik из Ростова Великого также запечатлевает моментально узнаваемых сказочных персонажей. Композиция с летящей в своей ступе над лесом Бабой-Ягой в технике миниатюрной эмалевой росписи становится панорамным сюжетом цилиндрической формы настольных часов. В других часах-автоматоне под названием «Золотая рыбка» выгравированные из серебра на разных панелях фигуры закинувшего невод старика и старухи являются частью движущейся композиции: поднимая руку, старче кличет рыбку, а та выпрыгивает из волн на центральном, вращающемся циферблате. Жаль, этот экспонат невозможно было заводить в витрине выставки «Россия — любовь моя! Искусство ювелиров России XIX–XXI век», которая проходила в историческом музее в Москве осенью 2024 года.

На той же выставке была представлена и декоративная композиция «Жар-птица» ювелирного дома Moiseikin — на постаменте из граненого горного хрусталя птица из желтого золота и цветных сапфиров, аметистов, цитринов, аквамаринов «парит» в воздухе благодаря хитроумной конструкции, в которой каскад ее перьев является драгоценной основой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Unforgettable Green, Louis Erard x Konstantin Chaykin Браслет, Dzhanelli Браслет, Roman Nikonov Браслет, Roman Nikonov Кольцо, Roman Nikonov Серьги, Roman Nikonov Часы «Золотая рыбка», Alexander Rudnik Часы «Золотая рыбка», Alexander Rudnik Часы, Alexander Rudnik Часы, Alexander Rudnik Композиция «Жар-птица», Moiseikin Композиция «Жар-птица», Moiseikin Следующая фотография 1 / 12 Часы Unforgettable Green, Louis Erard x Konstantin Chaykin Браслет, Dzhanelli Браслет, Roman Nikonov Браслет, Roman Nikonov Кольцо, Roman Nikonov Серьги, Roman Nikonov Часы «Золотая рыбка», Alexander Rudnik Часы «Золотая рыбка», Alexander Rudnik Часы, Alexander Rudnik Часы, Alexander Rudnik Композиция «Жар-птица», Moiseikin Композиция «Жар-птица», Moiseikin

Даже в классических по своему стилю брендах нет-нет да и возникает прямой отсыл к русским сказкам. У Mercury в коллекции Fairy Tales — брошь «Золотая рыбка» в паве из желтых бриллиантов, словно вот-вот заговорит со «старче», а брошь «Жар-птица» с опереньем из россыпи из цветных сапфиров ожидает своего звездного часа; у Cluev, несмотря не острую геометрию, брошь «Лебедь» будто бы «гуляет по волнам».

Сюжетам из народных мифов в изложении Александра Сергеевича посвящена коллекция «Сказки Пушкина» бренда Kabarovsky. Царевна Лебедь, Русалка на ветвях, Спящая царевна и Шамаханская царица запечатлены на эмалевых миниатюрах, а те обрамлены изящной золотой оправой и кисточки из жемчуга и драгоценных камней.

В коллекции «Сказки» часового бренда Palekh Watch художники старинного промысла Палех вручную, в технике миниатюрной лаковой живописи изображают на циферблатах часов царя Гвидона, Репку, Жар-птицу, Аленький цветочек и еще с десяток популярных сюжетов.

Снегурочку и птицу Сирин можно видеть в миниатюрах в технике горячей эмали у Натальи Орловой и Виктории Синельниковой, лауреатов конкурса Гохрана РФ. Оформлять эти композиции в драгоценную оправу украшений художницам помогают дружественные ювелиры.

«Белка песенки поет и орешки все грызет» — эти строки все из той же «Сказки о царе Салтане» иллюстрирует наладонный браслет «Белочка на дереве» от Liza Borzaya из золота и горячей эмали с реальными, нестихотворными «чистыми изумрудами», которые также запечатлены в сложной композиции.

Независимый ювелир Алексей Барсуков в союзе с камнерезом Кириллом Журавлевым начали нынешний год с программной броши «Мышка бежала, хвостиком махнула...» — золотое яичко, замурованное внутрь прозрачного горного хрусталя и помещенное в резной наличник из патинированной бронзы, можно воспринимать как метафору незыблемости сюжетов из русских сказок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Брошь «Золотая рыбка», Mercury Броши «Жар-птица», Mercury Серьги, Kabarovsky Серьги, Kabarovsky Серьги, Kabarovsky Брошь «Лебедь», Cluev Браслет и кольца «Белочка на дереве», Liza Borzaya Брошь «Мышка бежала, хвостиком махнула...», Алексей Барсуков Следующая фотография 1 / 8 Брошь «Золотая рыбка», Mercury Броши «Жар-птица», Mercury Серьги, Kabarovsky Серьги, Kabarovsky Серьги, Kabarovsky Брошь «Лебедь», Cluev Браслет и кольца «Белочка на дереве», Liza Borzaya Брошь «Мышка бежала, хвостиком махнула...», Алексей Барсуков

Юлия Савельева