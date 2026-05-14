Моменты радости

«Коммерсантъ Стиль» — про самые выигрышные варианты дизайна маникюра, на которые невестам стоит обратить внимание.

Маникюр занимает важное место в списке предсвадебных приоритетов. Это мелочь, которая имеет решающее значение: момент, когда новоиспеченные супруги будут обмениваться кольцами, запечатлеет не только приглашенный фотограф, но и все гости. «Свадебный маникюр — это как точка в конце предложения»,— сказал в одном из интервью звездный мастер Том Бачик. Традиционный свадебный маникюр, как правило, отличается сдержанностью и является продолжением личного стиля невесты, однако многие мастера предлагают выбрать деликатный цвет (пастельные оттенки — отличное решение), выполнить необычный френч или добавить изящных акцентов в виде сердец, стразов или золота.

Ирина Кириенко