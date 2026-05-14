Минобороны Литвы сообщило о приостановке ротации войск США в Европе

В Европе приостановлена ротация военнослужащих вооруженных сил США, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. По его словам, мера носит временный характер и необходима, чтобы проанализировать распределение американских войск на этой территории.

«Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент, и мы ждем разъяснений»,— сказал господин Каунас в эфире национального радио LRT.

По словам литовского министра, страны Прибалтики и Польша по-прежнему видят в США и НАТО образцовых союзников, соответствующих стандартам альянса.

В начале марта Пентагон объявил о выводе 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. Более 1 тыс. из них временно размещены в Литве. Ротацию войск США проводят с перерывами с 2014 года. При этом бронетанковые батальоны, у которых есть танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley, развернуты в Литве с 2019 года. С 2022-го их усилили артиллерийскими подразделениями.