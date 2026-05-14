Суд вернул государству из частного владения 1,6 га береговой полосы в Чайковском округе

Чайковским городским судом Пермского края удовлетворен иск природоохранной прокуроры об оспаривании права частной собственности на часть земельного участка вблизи села Ольховка. Ранее надзорный орган установил, что часть береговой полосы Нижнекамского водохранилища была незаконно приватизирована.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, судом установлено, что земельный участок, находящийся в частной собственности, частично образован за счет береговой полосы водохранилища и земель водного фонда. Это нарушает запрет на приватизацию береговых полос водных объектов общего пользования, установленного Земельным кодексом РФ и Водным кодексом РФ.

По результатам рассмотрения иска судом в государственную собственность возвращены береговая полоса и акватория реки Камы площадью 1,6 га, незаконно вошедшие в состав земельного участка, находящегося в частной собственности.