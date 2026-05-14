В Пермском крае снизилось количество отказов в выдаче кредитов

В апреле 2026 года в Пермском крае доля отказов по заявкам на все розничные кредиты (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) составила 75,6%. По сравнению с мартом 2026 года этот показатель снизился на 3,2% (78,8%). Это следует из исследования, проведенного экспертами Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в апреле 2026 года были зафиксированы в Забайкальском (78,6%) и Ставропольском (78,4%) краях, Кемеровской (78,2%) и Оренбургской (78,2%) областях, а также в Краснодарском крае (78,0%).

Наименьшие доли отказов отмечены в Нижегородской (72,4%), Белгородской (72,5%) и Воронежской (72,7%) областях, Удмуртской Республике (73,0%), Приморском крае (73,3%), а также Санкт-Петербурге (73,7%) и Москве (73,9%).