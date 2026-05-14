Новосибирский предприниматель просит обанкротить нижегородский завод им. Фрунзе

В арбитражный суд поступил иск от индивидуального предпринимателя Олега Ковалевского, который просит признать банкротом Нижегородское научно-производственное объединение имени М. В. Фрунзе (разработчик и производитель радиоэлектроники, входит состав в АО КРЭТ госкорпорации «Ростех»).

Зарегистрированный в Новосибирской области ИП Ковалевский, судя по карточке дела, заявил о непогашенных требованиях к нижегородскому предприятию на сумму свыше 43 млн руб.

Вероятно, речь идет о долге за поставку генераторов и осциллографа в 2024 году. Тогда ООО «Измерительные решения» поставило в ННПО им. Фрунзе партию оборудования, которая не была полностью оплачена. Сейчас компания-поставщик проходит процедуру ликвидации, однако ранее она в суде взыскала сумму долга и уступила право требования Олегу Ковалевскому.

