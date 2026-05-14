В России число людей в местах лишения свободы упало ниже 300 тысяч

Число людей, находящихся в местах лишения свободы, сократилось до 282 тыс., сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев на встрече с журналистами. В СИЗО находятся 85 тыс. человек, добавил он.

Снижение числа спецконтингента господин Гостев объяснил гуманизацией уголовных наказаний. По его словам, сейчас расширяется практика назначения принудительных работ и иных видов наказания, не связанных с лишением свободы. Более того, «определенное влияние оказывает работа по подбору контрактников в Вооруженные силы», пишет ТАСС, косвенно цитируя директора службы.

Господин Гостев также сообщил, что сейчас около 16 тыс. заключенных задействованы в изготовлении продукции для ВС РФ. «Мы выпускаем продукцию для СВО (на сумму — Ъ) около 5,5 млрд руб. В целом объем производства в 2025 году составил 47 млрд руб.»,— рассказал господин Гостев.

В марте зампредседателя Верховного суда сообщил, что в российских СИЗО и колониях содержатся 308 тыс. человек (в изоляторах — 89 тыс.). Он назвал это «рекордным минимумом» и привел данные: в 2001 году в России было 1 млн заключенных, а в 2013-м — уже 700 тыс. Во ФСИН сообщали, что в 2023 году число заключенных составляло 433 тыс., а в 2025-м сократилось до 313 тыс.

Полина Мотызлевская