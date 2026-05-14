В Челябинске летний Ильменский фестиваль пройдет на набережной реки Миасс

На набережной реки Миасс Челябинска с 5 по 7 июня 2026 года состоится 50-й Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни. Он пройдет в Арт-сквере и Саду камней, сообщает пресс-служба фонда Олега Митяева.

На площадках планируются сольные концерты артистов, гала-концерты, конкурсы авторской песни, мастер-классы. В программу также включен поэтический турнир и поэтический концерт «Читаем стихи Пушкина». Открытие фестиваля будет в 18 часов 5 июня на сцене Арт-сквера. Специальными гостями станут победительница шоу «Большой джаз» телеканала «Россия-Культура», лауреат премии Радио JAZZ «Все цвета джаза» Анастасия Иванова (Москва) и шоу-скрипачка Тамара Сидорова (Москва). В два тура в субботу, 6 июня, состоятся детский конкурс «Наша смена» и взрослый «Конкурс авторской песни».

Кроме того, в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете состоится дискуссионный клуб «Развитие поэтического и песенного творчества на русском языке через бард-движение». Мероприятие рассчитано на педагогов дополнительного образования и студентов. В обсуждении примут участие авторы-исполнители Наталья Кучер (Калининград), Наталья Дудкина (Москва), Дмитрий Хмелев (Москва), а также победители онлайн-конкурсов фестиваля Ксения Сурнина (Тольятти) и Анастасия Бокова (Новоуральск).

