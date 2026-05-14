На 8 лет за взятки осудили бывшего зампреда Тувы Айдына Чюдюка

Кызылский горсуд вынес приговор в отношении бывшего вице-премьера правительства Республики Тыва Айдына Чюдюка. Его признали виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,6 млн руб., сообщает пресс-служба суда. Кроме того, бывшему чиновнику на три года запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

По версии следствия, Айдын Чюдюк получил 1,6 млн руб. от участников организованной группы в период с ноября 2016-го по ноябрь 2018 года. Вознаграждение предназначалось за предоставление реквизитов постановлений и решений местного самоуправления, а также за решение вопросов, связанных с постановкой земельных участков на кадастровый учет, считают правоохранители.

Следствием установлено, что действия фигуранта дела привели к «систематическим хищениям земельных участков на территории Кызыла путем оформления земельных участков в собственность подставных лиц и подачи поддельных документов в управление Росреестра».

Как писал «Ъ-Сибирь», Айдын Чюдюк был арестован в сентябре 2025 года. С 2010-го по 2018 год он работал на различных должностях в мэрии Кызыла. В 2021 году занял пост министра земельных и имущественных отношений Тувы. В октябре 2022 года Айдына Чюдюка назначили вице-премьером правительства республики по внутренней политике. В феврале прошлого года он ушел в отставку.

