В Самаре жителям МКД незаконно завысили плату за содержание и ремонт имущества на 500 тысяч рублей

Управляющая компания произвела перерасчет платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на общую сумму 534 тыс. руб. после внесения директору организации представления. Бухгалтер и его заместитель привлечены к дисциплинарной ответственности в виде увольнения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Прокуратура Ленинского района провела проверку после обращения жителей дома №194 по ул. Пушкина. Надзорное ведомство установило, что управляющая компания «в нарушение установленных тарифов в платежных документах за март 2026 года собственникам квартир дома выставила к оплате необоснованно завышенные суммы за содержание и ремонт общедомового имущества».

Руфия Кутляева