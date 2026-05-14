Доллар утонул в нефтяной волне

Рост цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке и денежная динамика импорта стали причинами укрепления российской валюты в апреле 2026 года, заявил Центробанк. Между тем рубль продолжает расти вопреки возобновлению покупок валюты со стороны Минфина. 13 мая курс доллара на межбанке опустился ниже 73 руб. — впервые с февраля 2023 года.

14 мая ЦБ установил официальный курс доллара ниже 73 руб. Пока объемы валютных операций по бюджетному правилу невелики, но уже с июня возможно изменение тренда, считает директор аналитического департамента инвестиционной компании «РЕГИОН» Валерий Вайсберг:

«Во-первых, мы видим по документам, которые публикует Центральный банк, что в апреле было очень большое предложение валюты. Даже удивительно, что курс не ушел глубже. Получается, все-таки есть достаточно устойчивый спрос со стороны физлиц, также валюту продолжают покупать импортеры. В мае, если ситуация не изменится и предложение валюты останется довольно большим, более устойчивые показатели приблизятся к 72 руб. за доллар. Я думаю, что это укрепление носит локальный характер, и в июне Минфин начнет более активно покупать валюту в Фонд национального благосостояния.

В апреле цены на нефть были очень высокими, Россия получила большой объем экспортной выручки, а отчетность Китая по внешней торговле с Россией показала, что в прошлом месяце были очень высокие доходы от экспорта. Но в мае, мы знаем, Минфин не смог перейти к большим покупкам валюты в ФНБ. Совершенно точно, эти высокие цены войдут в нефтегазовые доходы — так исторически было. Минфин будет абсорбировать примерно две трети прироста цены на нефть, и это, в общем-то, достаточно значительные объемы».

Минэкономразвития понизило среднегодовой курс доллара до 81,5 руб. В сентябрьском прогнозе министерство рассчитывало более чем на 92 руб. за доллар в среднем по 2026 году. Пока возможна стабилизация курса на текущих уровнях, допускает директор по стратегии группы «ФИНАМ» Ярослав Кабаков:

«Неизвестно, когда начнется прогнозируемое ослабление. Но хотелось бы увидеть для начала некую стабилизацию. Курс сейчас очень сильно зависит от экспортно-импортных операций. Объемы прихода валютной выручки создают достаточно существенную волатильность. Операции Минфина в монетарном пласте в какой-то степени стабилизируют ситуацию. Но если говорить про потенциал ослабления, его, наверное, можно ожидать в июне-июле.

Если говорить о паре доллар — рубль, для большинства участников было бы позитивно увидеть стабилизацию в районе 74. Но потенциально притоки валютной выручки, если экспортеры будут продавать ее для уплаты налогов, могут приводить и к более существенному укреплению. Рынок ведет определенный консенсус близко к текущим уровням, и, возможно, к концу 2026 года грядет определенное ослабление».

Минфин полагает, что утвержденное снижение цены отсечения нефти по бюджетному правилу уже неактуально. По словам Антона Силуанова, бюджет должен быть готов к более дешевым энергоносителям. Пока на 2026 год параметр установлен на отметке $59 за баррель Urals. Предполагается, что цену отсечения будут снижать на доллар раз в год.

Александра Абанькова