Живые книги, «Ночь музеев» и нежный Нижний

В середине мая событийная программа Нижнего Новгорода будет особенно насыщенной. В столице Приволжья пройдет акция «Ночь музеев», научно-популярный фестиваль «Живые книги», ярмарки графики и фотографии «Контур». Также жители и гости города смогут посетить обсуждения книг и фильмов, лекции о репе и брюкве, стрессе, Хараппской цивилизации, творчестве Ивана Айвазовского и Велимира Хлебникова, фотографиях Максима Дмитриева и его конкурентов. Подробнее о наиболее заметных событиях читайте в обзоре «Ъ-Приволжье».

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области Выставка Владимира Курочкина «Вглядеться в историю и увидеть себя» (0+) На выставке представлено 45 работ московского скульптора Владимира Курочкина в бронзе и гипсе. Композиции посвящены художникам Андрею Рублеву, Василию Сурикову, Микеланджело Буонарроти, Рембрандту, Винсенту Ван Гогу, писателям Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову, Антону Чехову, Сергею Есенину и другим историческим личностям. Когда: с 12 по 30 мая; Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11; Вход свободный

Выставка Анны Куликовой «Точки исчезновения» (16+)

Проект нижегородской фотохудожницы Анны Куликовой исследует этику документальной фотографии. В экспозиции собраны черно-белые снимки, сделанные издалека. Люди в кадре занимаются своими делами: осматривают достопримечательности, любуются природой, стоят на посту, спят и даже загорают без одежды. Фотограф задается вопросом: где проходит граница между наблюдением и вторжением?

«Я думаю, уличные фотографы часто встречаются с какими-то не очень приятными инцидентами. И со мной он произошел. После этого я начала отдаляться от людей и пыталась найти точку, где будет комфортно и мне, и им. Я пришла к выводу, что в туристических местах люди не обращают внимания на фотографов. И там я поняла: это нормально, что я снимаю. Я фиксируюсь на человеке, потому что мне кажется, что человек — это сгусток конфликтов, за которым интересно наблюдать»,— рассказала Анна Куликова.

Проект сопровождается параллельной программой, в ней — артист-ток и фотопрогулка с автором, просмотр и обсуждение фильма «Кабинет доктора Калигари», презентация книги «Точки исчезновения», беседа документальных фотографов, экскурсии и арт-медиации. Зарегистрироваться на события можно на сайте.

Когда: с 13 по 31 мая; Где: Дом купца Башкирова на улице Большая Печерская, 56; Стоимость билетов: 300 руб.

Ярмарки «Контур» и «Контур. Фото»

В этом году ярмарка графики «Контур» и ярмарка фотографии «Контур. Фото» соберут более 80 ведущих галерей страны на двух этажах Красных казарм. Программа объединит новые образовательные форматы, детскую лабораторию, воркшопы и уличные активности. Посетители смогут узнать больше о коллекционировании, медиации и работе выставочным менеджером, создать графическую партитуру, побывать на презентации фотокниги, пробежке и принтопрогулке.

Полную программу можно посмотреть на сайте события. Чтобы поучаствовать в мероприятиях, нужно купить билет на ярмарку и пройти регистрацию.

Когда: открытие в 18:00 14 мая, выставка будет работать до 17 мая; Где: Красные казармы на Нижневолжской набережной, 1Б; Стоимость билетов: на открытие — 10 тыс. руб., в остальные дни — 700 руб.

Какие еще выставки открыты в городе До 16 мая в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9А открыта юбилейная выставка «Любовь все победит». До 17 мая в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+). До 17 мая в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка фотографий дикой природы «Ангел неба» (0+). До 17 мая в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Нижегородский архитектор Павел Малиновский» (6+). До 20 мая в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка «Бессмертный подвиг тыла» (6+). До 24 мая в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 открыта выставка «Ход конем» (0+). До 31 мая в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях» (6+). До 31 мая в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» (12+) и выставка работ детской образцовой мастерской керамики «Сирин» (0+). До 7 июня в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств» (0+). До 7 июня в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Я был всего неделю на войне…» (0+), приуроченная к 100-летию со дня рождения нижегородского художника Александра Усватова. До 14 июня в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка заслуженного художника Чувашии Александра Насекина «Философский квадрат Насекина» (12+). До 14 июня в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка рушников Лены Лисицы «Бережно» (0+). До 28 июня в Русском музее фотографии открыта выставка «От "Востока" до "Зенита". К 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос и 100-летию Фотохроники ТАСС» (6+). До 30 июня в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыты выставки «Жизнь купецкая» (6+), «Возле господской кухни» (6+), «Долог разговор народный о ярмарке нижегородной…» (6+). До 12 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка Владимира Шинкарева «Вечное возвращение» (18+). До 26 июля в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вокруг импрессионизма» (0+). До 30 августа в филиале НГИАМЗ «Кладовка. Галерея историй» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «По коням» (12+). До 27 сентября в Манеже кремля открыта выставка «Собор Святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края» (6+). До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи» (0+). До 31 декабря в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «По Высочайшим указаниям» (6+). До 10 января 2027 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» (6+). До 31 января 2027 года в филиале НГИАМЗ, выставочном зале «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати» (6+).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Завершение марафона краеведческих экскурсий от проекта «Городские экспедиции» (12+) Очередной марафон краеведческих экскурсий от проекта «Городские экспедиции» завершится 16 мая. В четверг, 14 мая, жители и гости города смогут посетить зоологический музей и детективно-интерактивный музейный проект «Диктатура металла». 15 мая вместе с Алексеем Гулевских группа прогуляется по Сормову от бывшего Дарьинского моста до бывшего Дарьинского бора, обсудит речку Парашу, интернаты Юбилейного бульвара, многострадальный «Метеор», вековой СДК и Сормовский парк с его лебедями и аттракционами. В последний день марафона участники смогут посетить экскурсию по городу с незрячим гидом. На эти экскурсии можно попасть либо по билетам за 600-650 руб., либо по записи за 100 руб. с условием оставить рассказчику пожертвование любой суммой после мероприятия.

Лекция «Овощи и коренья: репа, брюква, пастернак на купеческом столе» (12+)

Идейный вдохновитель проекта «Нижегородская поваренная книга» Сергей Салют расскажет, что готовили из репы и брюквы в Нижегородской губернии, почему пастернак ценили купцы и монастырские повара и как картошка вытеснила эти овощи с наших столов. Также участники встречи смогут попробовать пареную репу с медом.

Когда: 18:00 14 мая, четверг; Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35; Вход свободный

Лекция «Две стороны одного стресса: как трудности делают нас умнее» (12+)

Научный сотрудник Центра доклинических исследований Приволжского исследовательского медуниверситета (ПИМУ) Дарья Кузьмина расскажет, как современная наука понимает стресс и почему попытка полностью уйти «от всего, что тревожит» не всегда ведет к здоровью и комфорту.

Когда: 18:00 14 мая, четверг; Где: Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б; Вход по регистрации

Лекция о творчестве Ивана Айвазовского

Культуролог Римма Газе расскажет об Иване Айвазовском — художнике, приручившем море. На лекции участники обсудят, как маринист писал шторм, не глядя на море, и создавал эффект свечения картин и как живопись Айвазовского позволяет зрителю почувствовать соленый брызг волн и услышать шум прибоя.

Когда: 18:30 14 мая, четверг; Где: арт-пространство «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32; Стоимость билетов: 1 тыс. руб.

Экскурсия «Фотографический квартал: конкуренты Максима Дмитриева» (12+)

Краевед и собиратель старинной фотографии Антон Марцев проведет участников по фотографическому кварталу в центре Нижнего Новгорода и расскажет о фотографах, работавших одновременно с Максимом Дмитриевым.

Когда: 18:00 13, 20 и 27 мая; Где: сбор в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А; Стоимость билетов: 1,2 тыс. руб.

Мастер-класс Константина Белоусова «На остановке» (12+)

Под руководством художника Константина Белоусова участники мастер-класса создадут сувенир на стыке коллажа и аппликации с помощью цветной бумаги, картона и линера.

Когда: 18:30 14 мая, четверг; Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11; Стоимость билетов: 1,5 тыс. руб.

Экскурсия «Велимир Хлебников. Алхимик "Нежного Нижнего"»

Студенты-филологи нижегородского филиала Высшей школы экономики подготовили для выставки «Слияния», которая открыта в НГХМ до 7 июня, три аудиогида, посвященных поэтам-футуристам. На ближайшей встрече организаторы расскажут, какие места вдохновили Велимира Хлебникова на создание стихотворения «Нежный Нижний».

Когда: 12:00 16 мая, суббота; Где: сбор у третьего корпуса кремля; Вход по регистрации

Научно-популярный фестиваль «Живые книги: наука in situ» (6+)

Живыми книгами станут ученые: посетители фестиваля смогут сесть напротив экспертов и поговорить с ними о науке, исследованиях и пути в профессию. В программе шесть площадок и шесть форматов: классические живые книги в «Гараже», книжный клуб по Стругацким в ИПФ РАН, любимые книги ученых в Арсенале, встречи с авторами научпопа в Парке науки ННГУ, «Диалоги о науке» в ИЦАЭ и «Первый научпоп» для детей в Центральной детской библиотеке им. А.М. Горького.

Подробная программа опубликована на сайте мероприятия.

Когда: с 12:00 до 18:00 16 мая, суббота; Вход по регистрации

Лекция «Древние города долины Инда» (6+)

На новой лекции из цикла «Путешествие в прошлое. Знаменитые археологические открытия» речь пойдет о Хараппской цивилизации, существовавшей в долине реки Инд с 4 по 2 тысячелетие до н. э. Слушатели узнают, как был устроен древний город и чем он похож на современный, и рассмотрят версии упадка и гибели культуры Хараппы.

Когда: 14:00 16 мая, суббота; Где: корпус НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3); Стоимость билетов: 500 руб.

Всероссийская акция «Ночь музеев» (0+)

В 2026 году «Ночь музеев» пройдет 16 мая. Ключевая тема мероприятия в этот раз — «Родное». Акция начнется в 16:00, к ней присоединятся 45 площадок Нижнего Новгорода, их можно будет посетить бесплатно. На отдельные события нужна регистрация.

В частности, Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал) предложит гостям заново открыть для себя свет, цвет, звук, чудо и тепло детских впечатлений, из которых рождается чувство родного. Посетители смогут поучаствовать в дворовых играх, диджей-сете, уличном кинопоказе, мастер-классах и арт-медиациях.

Нижегородский художественный музей (НГХМ) подготовил музыкальные концерты, театрализованные представления и премьеру спектакля по экспозициям «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» и «Искусство XX века».

Музей-заповедник «Щелоковский хутор» приглашает на экскурсии, крестьянские игры, сказки народов нижегородского Поволжья, мастер-классы по кузнечному делу и народному костюму и площадку реконструкторов. С 15:30 от площади Горького в музей будут ходить бесплатные шаттлы.

Также к «Ночи музеев» в этом году присоединятся Нижегородский музей-заповедник, Русский музей фотографии, синагога, метрополитен, планетарий им. Г.М. Гречко, фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель», Дворец бракосочетания Автозаводского района и другие учреждения.

Посмотреть полную программу и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте ночьмузеев.рф.

Лекция «Горький и Шаляпин: большая нижегородская дружба» (12+)

О начале дружбы Максима Горького и Федора Шаляпина, об отношении к ней современников и о том, что все-таки могло рассорить двух приятелей, расскажет искусствовед и краевед Антон Марцев.

Когда: 16:00 16 мая, суббота; Где: Нижегородский театр оперы и балета на улице Белинского, 59; Стоимость билетов: 500 руб.

Обсуждение романа Кормака Маккарти «Дорога» и его экранизации (18+)

Ближайшая встреча «КНижнего клуба» будет посвящена постапокалиптическому роману Кормака Маккарти «Дорога», рассказывающем о путешествии отца и сына по разрушенной неназванным катаклизмом Америке.

Участники встречи поговорят о том, как в книге раскрывается вечная проблема отцов и детей и как человеческие качества трансформируются в режиме выживания.

Когда: 18:00 16 мая, суббота; Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1; Вход по регистрации

Программа «Ночные гости» (12+)

Ночью участники встречи пройдут по историческому Дому Щелухиной при свете фонариков и узнают, какие мистические истории хранит это место.

Когда: 21:00 и 22:30 16 мая, суббота; Где: Дом П.Н. Щелухиной на улице Короленко, 17; Стоимость билетов: 500 руб.

Кинолекторий «Ночь кино в Трехсвятском квартале» (12+)

Посетители смогут увидеть три фильма, созданные по сценариям журналиста газеты «Нижегородский листок» Евгения Чирикова. Об истории их создания расскажет правнук писателя Михаил Чириков.

Когда: 21:30 16 мая, суббота; Где: Дом А. К. Скворцовой на улице Короленко, 18; Вход по регистрации

Показ и обсуждение фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином» (16+)

Фильм рассказывает об ангелах, парящих над разделенным бетонной стеной Берлином. Один из них влюбляется в воздушную гимнастку, спускается на землю и становится человеком.

После просмотра участники обсудят, почему первые 90 минут фильма — черно-белые, как оператор соорудил специальный фильтр из чулка своей бабушки, как конструктор обманул продюсеров и как один из актеров скрыл большую проплешину, которая обнаружилась в день съемок.

Когда: 13:00 17 мая, воскресенье; Где: арт-пространство «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32; Вход свободный

Фотопрогулка «Старый Нижний» (16+)

На прогулке фотограф Евгений Шеронов, более 40 лет снимающий на пленку, расскажет об истории и теории фотографии и ответит на вопросы.

Приносить свой фотоаппарат на встречу необязательно: организаторы предоставят необходимую технику и дадут возможность сделать снимки на передвижную дорожную камеру (ФКД) и фотоаппарат-сюрприз из коллекции Евгения Шеронова. Также каждый участник получит свой портрет, сделанный на ФКД.

Когда: 14:00 17 мая, воскресенье; Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А; Стоимость билетов: 1,2 тыс. руб.

Премьера спектакля «Николаевский театр» (12+) Спектакль Александра Мюрисепа создан к 130-летию открытия здания Нижегородского театра драмы. На сценических подмостках артисты разыграют почти детективную историю о том, как решался вопрос о строительстве театра. Когда: 18:30 14 и 16 мая; Где: Нижегородский театр драмы на улице Большая Покровская, 13; Стоимость билетов: от 500 руб. до 1,3 тыс. руб.

Спектакль-концерт «Прочувство-5. Матрешка» (16+)

Это мистическая мелодрама для музыкальной группы, глупой девушки и ванной комнаты, указано на афише. Режиссер Максим Ладо создал спектакль по мотивам неоконченной пьесы А.С. Пушкина «Русалка». «Главная героиня проходит через огонь страсти, гнев и прощение, чтобы обрести себя заново. Ее путь — это метафора внутреннего поиска, символического "собирания Матрешки", где за каждым слоем скрывается новая грань души»,— рассказали постановщики.

Когда: 19:00 15 мая, пятница; Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11; Вход по регистрации

Что еще идет в театрах 14 — 17 мая Театр оперы и балета: оперы «Любовь д’Артаньяна» (18:30 15 мая, 12+), «Похищение из сераля» (19:00 15 и 16 мая, Пакгауз на Стрелке, 16+), балет «Волшебная ночь» (18:30 16 мая и 15:00 17 мая, 16+), концерт «Шедевры киномузыки Андрея Петрова: от "Человека-амфибии" к "Жестокому романсу"» (17:00 17 мая, 12+). Театр драмы: «Доктор Живаго» (18:30 15 мая, 16+). Театр кукол: «Изергиль» (17:00 17 мая, 12+). Театр юного зрителя: «Васса» (18:30 15 мая, 16+), «Обыкновенное чудо» (17:00 16 мая, 12+), «Кентервильское привидение» (12:00 17 мая, 12+). Дом актера имени В. Вихрова: «Фантазии Фарятьева» (19:00 15 мая, 12+). Центр театрального мастерства: «Циники» (19:00 17 мая, 18+). Театр музыки и песка: «Кентервильское привидение» (10:00 17 мая, 12+). Театр на Счастливой: «Прибайкальская кадриль» (19:00 15 мая, 16+), «Тетки» (18:00 17 мая, 16+). «Нетеатр»: «Живите вечно!» (19:00 14 мая, 16+), «Антистресс-сказки "Для хороших людей!"» (19:00 15 мая, 12+), «Разговоры влюбленных» (15:00 и 18:00 16 мая, 16+). Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»: «Пропасть» (18:00 16 мая, 16+), «Человек из Подольска» (16:00 17 мая, 16+). Театр «Утюг»: «14 писем к Богу» (19:00 15 мая, 12+).

Камерный концерт «Музыкальная гостиная» (12+) В обновленном пространстве театрального буфета прозвучит цикл канцонетт Дж. Россини «Музыкальные вечера». Когда: 12:00 17 мая, воскресенье; Где: буфет Нижегородского театра оперы и балета на улице Белинского, 59; Стоимость билетов: 2 тыс. руб.

Концерт-лекция «Мост через классицизм» (6+)

Композитор и музыковед Наталья Прилукова расскажет, почему при жизни Бах не был по достоинству оценен современниками, какова была роль органа в эпоху барокко и почему этот инструмент практически исчез в эпоху классицизма, а романтизм вновь подарил ему свое внимание. Затем музыкант Вячеслав Золотовский исполнит пьесы И.С. Баха, Д. Букстехуде, Ф. Мендельсона и Ш.-М. Видора.

Когда: 18:00 17 мая, воскресенье; Где: церковь христиан-баптистов в Полтавском переулке, 10; Стоимость билетов: взрослый — 1 тыс. руб., детский — 500 руб.

Подготовила Елена Ковалева